Charlie Daniels, cantor country e autor do êxito 'The Devil Went Down to Georgia", morreu esta segunda-feira, dia 6 de julho. O músico norte-americano tinha 83 anos e, segundo o jornal The Tennessean, não resistiu a um AVC.

O artista natural da Carolina do Norte estreou-se na banda de rock Jaguars. Além da carreira a solo, Charlie Daniels colaborou com vários músicos, tendo tocado baixo em três álbuns de Bob Dylan, além de trabalhar com Leonard Cohen e Ringo Starr.

'The Devil Went Down to Georgia", lançado em 1979, foi o maior sucesso da carreira do artista, considerado uma das grandes estrela da música country. "Uneasy Rider," "Long Haired Country Boy" e "In America" também marcaram a sua discografia.

Charlie Daniels foi também um dos autores de "It Hurts Me", tema gravado por Elvis Presley.