Eddy Quintela, teclista e compositor de origem portuguesa dos Fleetwood Mac, morreu esta esta sexta-feira, dia 16 de outubro, no Estoril. O artista chegou a ser casado com Christine McVie, uma das vocalistas da banda norte-americana.

Entre 1987 e 1997, o músico, em parceria com a sua mulher, criou vários sucessos dos Fleetwood Mac, como "Little Lies".

Ao longo da carreira, Eddy Quintela colaborou ainda com Adelaide Ferreira em “Baby Suicida”, com Marité e com Fernando Cunha, dos Delfins.