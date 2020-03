Morreu Gabriel Delgado-López, vocalista e cofundador dos D.A.F. (Deutsch Amerikanische Freundschaft), anunciou o seu colega Robert Görl.

"Soube hoje que o meu amigo de longa data, e colega de banda, morreu na noite passada [domingo]", escreveu o músico nas redes sociais. As causas da morte não foram divulgadas.

O artista espanhol mudou-se com os pais para a Alemanha aos oito anos e foi um dos fundadores dos D.A.F.. O grupo, formado em Düsseldorf em 1978, foi pioneiro do experimentalismo eletrónico, cruzado com a provocação do punk, e é apontado como ícone da música industrial e EBM (electronic body music).

Inicialmente um quinteto, a banda acabou por se reduzir ao formato de dupla, mantendo Delgado-López e Robert Görl (percurssão, sintetizadores) a partir de 1981. O último disco do duo foi "Fünfzehn neue D.A.F.-Lieder", de 2003.

Além de sete álbuns com os D.A.F, Delgado-López editou três discos a solo.