A seguir, veio uma impressionante série de sucessos, com "West Side Story" (1957) entre os principais, até se dedicar à encenação, a sua verdadeira paixão.

"Queria escrever", explicou numa entrevista ao site Broadway.com. "Mas não fui bom o suficiente, então o próximo passo era a encenação".

Estreou-se a encenar na Broadway com "She Loves Me" em 1963, antes de abordar, em 1966, aquele que se tornaria um dos musicais mais populares do teatro, "Cabaret".

O seu estilo era austero, com decorações minimalistas. Muitas vezes, gabava-se de ter produzido os seus primeiros espetáculos com orçamentos muito abaixo da média.

Prince passou pelos anos 1970 com o mesmo sucesso das duas décadas anteriores, particularmente graças a "Sweeney Todd" (1979), e depois soube adaptar-se às profundas transformações na Broadway nos anos seguintes.

Envenou ainda "O Fantasma da Ópera", escrito pelo britânico Andrew Lloyd Webber, que detém o recorde de permanência na Broadway: 31 anos e com mais de 13 mil espetáculos.