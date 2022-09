“É com grande tristeza que a HarperCollins anuncia que a autora de ‘best-sellers’ Hilary Mantel morreu em paz, rodeada de familiares e amigos próximos, [quinta-feira] com 70 anos de idade”, escreveu o grupo editorial.

Hilary Mantel foi uma das maiores romancistas inglesas deste século e as suas obras são consideradas clássicos modernos, acrescentou em comunicado.

Os dois primeiros volumes da trilogia centrada no antigo primeiro-ministro britânico Thomas Cromwell foram publicados em Portugal pela Editora Civilização e reeditados pela Presença em 2020, ano da edição do último capítulo, "O Espelho e a Luz".

Este terceiro volume colocou a autora mais uma vez entre os finalistas do Booker, prémio arrecadado com os dois primeiros livros da saga, tornando-a na primeira mulher a ganhar duas vezes o galardão. "O Espelho e a Luz" começa com a execução de Ana Bolena, em Inglaterra, em maio de 1536, e continua a história de Cromwell até à sua própria execução, quatro anos depois.

Além de romances, Hilary Mantel escreveu ensaios, contos, memórias e críticas de cinema. "Every Day is Mother's Day", editado em 1985, assinalou a sua estreia na escrita e inspirou-se no seu trabalho como assistente social num hospital geriátrico.

A autora vivia em Devon com o marido, o geologista Gerald McEwen.