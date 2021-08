Igor Vovkovinskiy, 'gigante' que fez parte da atuação da Ucrânia da edição de 2013 do Festival Eurovisão 2013, morreu na passada sexta-feira, dia 20 de agosto. A notícia foi confirmada pela mãe do artista.

"O Igor faleceu no dia 20 de agosto às 22h17 no hospital. O seu irmão mais velho, Oleh, esteve com ele até ao fim (...) Poucas horas antes de falecer, ele esteve acompanhado pela esposa de Oleh e os filhos, tendo ficando feliz em vê-los e, apesar de bastante difícil para ele, tentou brincar com o seu sobrinho", escreveu a mãe do ator nas redes sociais, citada pelo site ESC Portugal.

Com mais de 2,34 metros de altura, Igor Vovkovinskiy era considerado o homem mais alto dos Estados Unidos. O artista tornou-se conhecido ao participar em várias produções, destacando-se a participação na atuação da cantora Zlata Ognevich no Festival Eurovisão da Canção, em 2013.