O compositor e produtor Jim Steinman morreu na passada segunda-feira, dia 19 de abril, aos 73 anos. As causas da morte do músico ainda não são conhecidas. A notícia foi confirmada pela revista Rolling Stone.

O nome do compositor pode ser desconhecido para a grande maioria do público, mas as suas criações são conhecidas por todos. O norte-americano foi o responsável por criar temas como "Total Eclipse of the Heart", de Bonnie Tyler, "Making Love Out of Nothing at All", dos Air Supply, e "It's All Coming Back to Me Now", interpretada por Céline Dion.

O músico foi ainda responsável por "Bat Out of Hell", de 1977, o álbum mais marcante da carreira de Meat Loaf.

Jim Steinman trabalhou também na criação de várias bandas sonoras de filmes como " Footloose - A Música Está do teu Lado" ou "Estrada de Fogo".