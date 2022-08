Lamont Dozier morreu esta terça-feira, 9 de agosto, aos 81 anos, confirmou o filho do artista norte-americano nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Detroit em 1941, o cantor, compositor e produtor foi autor de vários êxitos da editora Motown, dedicada à soul, e assinou temas para nomes como as Supremes, Isley Brothers ou Martha and the Vandellas. Também compôs para artistas como Alison Moyet ou Phil Collins e fez parte dos The Romeos ou The Voice Masters.

As canções que compôs para as Supremes, com a equipa de produção Holland–Dozier–Holland, foram particularmente bem sucedidas e mais de uma dezena liderou as tabelas norte-americanas, incluindo "Where Did Our Love Go", "Baby Love" e "You Keep Me Hanging On".

Além de ter trabalhado para a Motown, Dozier fundou as editoras Invictus Records e Hot Wax Records.

O seu nome faz parte do Songwriters Hall of Fame desde 1988 e do Rock and Roll Hall of Fame desde 1990.