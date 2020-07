Luís Filipe Costa, jornalista, radialista e realizador de televisão, morreu aos 84 anos, avançou a RTP3 na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho.

O antigo director do serviço de noticiários do Rádio Clube Português (RCP) e pai do cineasta Pedro Costa, morreu na madrugada de segunda para terça-feira, confirmou a família ao jornal ao Público.

No início da sua vida profissional, Luís Filipe Costa trocou o curso da Faculdade de Economia por uma carreira no mundo da rádio. O radialista dirigiu o Serviço de Noticiários do Rádio Clube Português (RCP).

"Realizador de televisão e cinema, autor de programas de rádio, romancista e guionista, deu voz aos históricos comunicados da madrugada de 25 de Abril de 1974. Após o 25 de Abril, Luís Filipe Costa, transferiu a sua atividade para a RTP onde realizou filmes de ficção, documentários e peças de teatro", recordou a RTP no programa "Estórias da TV".

Em 2011, foi condecorado com o Grau de Comendador da Ordem da Liberdade. Ao longo da carreira venceu vários galardões, como o Prémio da Casa da Imprensa para o melhor radialista (1966 e 1974).

O jornalista e radialista escreveu ainda os romances "A Borboleta na Gaiola" e "Agora e na Hora da sua Morte".

Luís Filipe Costa era casado desde 1990 com a atriz Isabel Medina. O jornalista era pai do realizador Pedro Costa.