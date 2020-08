O produtor britânico Martin Birch morreu aos 71 anos, anunciou David Coverdale, vocalista dos Whitesnake, no passado domingo no Twitter. A causa da morte não foi revelada.

"É com um coração muito pesado que acabei de saber que o meu muito querido amigo e produtor Martin Birch morreu... O Martin foi uma grande parte da minha vida... Ajudou-me desde a primeira vez que nos conhecemos até [ao álbum] Slide It In... Os meus pensamentos e preces para a sua família, amigos e fãs", escreveu o artista britânico que também deu voz aos Deep Purple.

Birch iniciou a carreira como engenheiro de som de álbuns dos Fleetwood Mac, Jeff Beck ou Deep Purple. Na produção, destacou-se em discos dos Blue Öyster Cult, Whitesnake, Rainbow ou Black Sabbath.

"Hard Lovin' Man", canção dos Deep Purple, foi dedicada ao produtor.

Nos anos 1980, iniciou uma parceria com os Iron Maiden, tendo produzido nove álbuns da banda britânica, desde "Killers", de 1981, até "Fear of the Dark", de 1992. Este seria o seu último trabalho como produtor, uma vez que se reformou da indústria musical aos 42 anos.