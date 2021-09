O ator Michael K. Williams foi encontrado morto no seu apartamento em Brooklyn, em Nova Iorque, esta segunda-feira, dia 6 de setembro, às 14h00 locais (19h00 de Lisboa). O norte-americano tinha 54 anos.

A notícia foi confirmada pelas autoridades locais. A causa oficial da morte ainda não é conhecida, mas o jornal New York Post cita fontes policiais que morreu de "uma alegada overdose", tendo sido encontrada "parafernália de drogas".

O ator norte-americano era especialmente conhecido por ter interpretado Omar Little na série "The Wire".

Michael K. Williams está nomeado ao Emmy de Melhor Ator Secundário pelo seu papel em "Lovecraft Country" e é considerado o favorito. A votação terminou a 30 de agosto e a cerimónia realiza-se a 19 de setembro.

"Deadline", "Os Sopranos" e "A Vingadora" foram alguns primeiros trabalhos do ator no pequeno ecrã. O norte-americano fez ainda parte do elenco de séries como "Lei & Ordem: Unidade Especial", "CSI: Nova Iorque", "The Philanthropist", "Community" ou "Boardwalk Empire".

"The Night Of", "When We Rise", "Aos Olhos da Justiça" e "F Is for Family" foram alguns dos últimos trabalhos de Michael K. Williams.

No cinema, fez parte do elenco de filmes como "Arkansas: Rei do Crime" (2020), "Assassin's Creed" (2016), "Snitch - Infiltrado" (2013) ou "12 anos de Escravo" (2013).