Vítor Fernandes, conhecido como Natasha Semmynova, morreu esta terça-feira, dia 15 de junho. A notícia foi confirmada pelo site Dezanove e por João Paulo, amigo do artista.

Natasha Semmynova, que se destacou no "The Voice Portugal", lutava contra um cancro no pulmão. "Admirado por muitos, calcou o palco do 'The Voice Portugal' e marcou, escancarou a porta para outras imagens idênticas colorirem o espaço monocromático (...) Disse presente quando se descobriu que estava doente com um tumor, divulguei aos sete ventos que precisava de ajuda", escreveu João Paulo nas redes sociais.

"Vítor Fernandes, ou como muitos de nós a conhecíamos, Natasha Semmynova, deixou-nos esta madrugada, esse bicho medonho foi mais forte e perdemos mais uma estrela na terra. Até sempre meu amigo, meu ilusionista", rematou.

Vítor Fernandes participou na terceira temporada do "The Voice Portugal", em 2015. Na sua Prova Cega, o concorrente interpretou o tema "Creep", dos Radiohead.

Veja o vídeo: