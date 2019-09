Money – cujos temas mais populares incluem “Two Tickets to Paradise” e “Baby Hold On” - estava com problemas de saúde nos últimos anos e revelou em agosto que lutava contra um cancro do esófago.

“A Família Money lamenta anunciar que Eddie morreu em paz esta manhã”, disse o comunicado.

“É com o coração pesado que dizemos adeus ao nosso amável marido e pai. Não conseguimos imaginar o mundo sem ele”.

“Somos gratos porque ele viverá para sempre através da sua música”.

Nascido Edward Joseph Mahoney, em Brooklyn, a 21 de março de 1949, o cantor e compositor tornou-se frequentador regular de clubes na área da Baía da Califórnia e obteve sucesso com vídeos de humor no início da MTV.

Nos últimos anos, um reality show sobre Money e a sua família, que para o ar na rede de televisão a cabo e satélite AXS, lançou luz sobre os seus problemas de saúde.

Em 2001, o artista entrou num programa de 12 etapas para lidar com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dizendo que percebeu que não precisava de álcool para a sua "sagacidade rápida".

Antes do seu diagnóstico de cancro, Money estava a planear um novo álbum de estúdio, que seria o seu 12º. O músico cancelou a sua digressão de verão de 2019 para se concentrar na saúde.

Eddie Money - "Peace in Our Time":