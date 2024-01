Adan Canto, ator que protagonizou "The Cleaning Lady" (HBO Max) e que fez parte do elenco de ""Sobrevivente Designado" (Netflix), morreu esta segunda-feira, dia 8 de janeiro. O ator de 42 anos lutava contra um cancro no apêndice.

O ator mexicano começou a carreira na adolescência, ao escrever canções para vários programas de televisão e filmes. A estreia nos palcos foi com a peça "Tudo Sobre a Minha Mãe", baseada no filme de Pedro Almodóvar. Já o seu primeiro papel na televisão chegou em 2009, na série "Estado de Gracia".

Nos Estados Unidos, Adan Canto estreou-se na série "The Following" (2013), da FOX, protagonizada por Kevin Bacon. Seguiram-se papéis em "Mixology", do canal ABC, "Narcos", da Netflix, e no filme "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido", em 2014.

Em 2016, o mexicano juntou-se ao elenco de "Sobrevivente Designado". Na série que pode ser vista na Netflix, o ator destacou-se no papel de Aaron Shore, o vice-presidente dos Estados Unidos, interpretado por Kiefer Sutherland.

Mais recentemente, Adan Canto protagonizou "The Cleaning Lady", sendo forçado a abandonar a série devido aos problemas de saúde.

"Estamos de coração partido com a notícia. Era um ator maravilhoso e um amigo querido, tivemos a honra de o ter como parte das famílias Warner Bros. Television e FOX Entertainment desde a sua estreia nos EUA em 'The Following', há mais de uma década", destacaram a Warner Bros. Television e FOX Entertainment em comunicado.

"Mais recentemente, ele iluminou o ecrã em ‘The Cleaning Lady’ com um desempenho poderoso que mostrou a sua arte, alcance, profundidade e vulnerabilidade. É uma perda irreparável e estamos de luto com Stephanie, os seus filhos e entes queridos. Sentiremos muito a falta do Adan", acrescentam.

Nas redes sociais, Kiefer Sutherland também recordou o colega e amigo. "Parece que ultimamente tive de fazer muitas publicações como esta, mas estou com o coração partido pela perda do Adan Canto. (...) Como ator, o seu desejo era fazer bem, ser ótimo e depois fazer melhor", frisou.