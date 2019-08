Na guitarra portuguesa, gravou com vários nomes, designadamente Teresa Silva Carvalho, António Pinto Basto, José da Câmara, Jorge Fernando, entre outros.

O velório do músico realiza-se hoje a partir das 18:00 na Basílica da Estrela, em Lisboa, onde, na terça-feira, pelas 12:00, é celebrada missa de corpo presente, seguindo o funeral para o Crematório do Cemitério do Alto São João, também na capital.

O músico foi um dos fundadores da Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado.