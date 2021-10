O ator brasileiro Caike Luna, que ficou conhecido pela personagem Cleitom no programa "Zorra Total", morreu na manhã de domingo, dia 3 de outubro, aos 42 anos. Segundo o site PapelPop, a notícia foi confirmada pela atriz Katiuscia Canoro.

Segundo o G1, o artista lutava contra um canctro desde abril e estava internado num hospital de Curitiba.

"É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna”, escreveu a atriz brasileira Katiuscia Canoro nas redes sociais.

A Tatá Werneck também dedicou um texto ao colega. "Querido, genial Caike Luna... Estou muito triste pela tua partida. Um beijo imenso à sua mãe. Aos seus grandes amigos. À sua família. Que Deus proteja e ampare. E tem misericórdia de todos nós", escreveu a humorista e apresentadora.