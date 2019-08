Larry Taylor, fundador da banda Canned Heat, morreu esta semana aos 77 anos. A notícia foi confirmada pela banda esta terça-feira, dia 20 de agosto.

Segundo um porta-voz do grupo, o músico morreu na sua casa e lutava há 12 anos contra um cancro.

Além de ter fundado a banda Canned Heat, Larry Taylor trabalhou, por exemplo, com Tom Waits, John Mayall, The Monkees, Albert King, Leo Kottke e The Blasters.