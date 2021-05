"I promised myself", "Loving you is sweeter than ever" e "Tell me" (com a participação da Madonna) foram outros sucessos do cantor, que lançou cinco álbuns ao longo da sua carreira - "Nick Kamen", em 1987; "Us", em 1988; "Move until we fly", em 1990; "Whatever, whenever", em 1992; e "The Complete Collection", em 2020.