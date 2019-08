Autor de vários livros de poesia, biografia e investigação, Carlos Alberto Carranca de Oliveira e Sousa nasceu na Figueira da Foz, em 1957, mas estava ligado por laços familiares e afetivos à Lousã e a Coimbra.

Licenciado em História e doutorado em Língua e Cultura Portuguesa, era também ensaísta, declamador, animador cultural e cantor, especialmente intérprete e divulgador da música de Coimbra, tendo escrito a biografia do seu amigo Luiz Goes, uma das vozes que marcaram o panorama cultural da cidade do Mondego, em meados do século XX.

Adepto da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) desde a juventude, Carlos Carranca integrava atualmente o Conselho Académico do clube de futebol dos estudantes.