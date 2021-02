Ketchy the Great, rapper norte-americano, morreu vítima de atropelamento, confirmou o seu agente, citado pela NME.

O artista era conhecido por fazer parte do grupo Stinc Team, juntamente com Drakeo the Ruler. Ketchy the Great também apostou numa carreira a solo, teno editado o single "If I Go Broke", em 2017, e a mixtape "Free Sauce", de 2019.

No ano passado, o artista lançou o videoclip de "Another One" e o single "Gang Enhancement".