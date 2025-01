O rapper norte-americano The Game estreia-se ao vivo em Portugal em março, com um concerto em Lisboa, no âmbito da digressão de celebração dos 20 anos do álbum “The Documentary”.

De acordo com a promotora Versus, o espetáculo está marcado para 3 de março, no LAV – Lisboa ao Vivo. Originário de Compton, no estado norte-americano da Califórnia, The Game começou a dedicar-se ao rap em 2001. Editou algumas ‘mixtapes’ e, em 2004, um primeiro álbum de forma independente: “Untold Story”. Nessa fase chegou a fazer parte do coletivo G-Unit, de 50 Cent. Em 2005, editou o álbum de estreia por uma grande editora: “The Documentary”, que conta com a participação de 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige e Busta Rhymes, entre outros. Nos últimos vinte anos editou uma dezena de álbuns e ‘mixtapes’ e colaborou com artistas como Lil Wayne, Kendrick Lamar, Pusha T, Nas, Anderson .Paak, Drake, J. Cole, A$AP Rocky ou Tyler, The Creator. Atualmente está a trabalhar num novo álbum, “The Documentary 3”. Os bilhetes para o concerto em Lisboa “estão divididos em fases distintas de vendas”, tendo casa fase “um número limitado de bilhetes disponível”. Os bilhetes da primeira fase custam 37 euros, da segunda 40 euros, da terceira 43 euros e da quarta e última fase 46 euros.