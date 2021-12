Pedro Gonçalves, contrabaixista que fundou com Tó Trips os Dead Combo em 2003, morreu este sábado, dia 4 de dezembro. A notícia foi confirmada pelo manager da banda, José Morais, à agência Lusa.

O contrabaixista morreu em casa, em consequência de doença prolongada, que já tinha motivado um cancelamento recente de uma série de concertos de despedida dos Dead Combo.

No início de novembro, Dead Combo cancelaram os 15 concertos previstos para o final do ano, que encerrariam a digressão de despedida dos palcos. A decisão de cancelamento foi divulgada em comunicado nas redes sociais, por problemas de saúde do contrabaixista Pedro Gonçalves.

À Lusa, José Morais, da Produtores Associados, explicou que os Dead Combo tinham 15 concertos marcados em novembro e dezembro, todos cancelados.

O guitarrista Tó Trips e o contrabaixista Pedro Gonçalves anunciaram a 1 de outubro de 2019 que os Dead Combo iriam acabar, não sem antes fazerem "um passeio pela [sua] história", numa digressão pelo país que se estenderia por 2020.

"Decidimos acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada. De uma forma concreta, acabamos como começámos: os dois. Voltamos aos palcos com uma ‘tour’, num passeio pela nossa história", afirmavam em 2019.

Muitos dos concertos de despedida foram afetados pela pandemia da COVID-19 e remarcados para outras datas, nomeadamente as que se realizariam agora em novembro e dezembro.

Os Dead Combo surgiram em 2003, com Pedro Gonçalves e Tó Trips a criarem composições instrumentais marcadas pelo rock, pelos blues, pela tradição da música portuguesa e com influências que se estendem a África e à América Latina.

Os dois músicos referem-se ao projeto como "uma descoberta, uma grande amizade, um diálogo musical".

No virar do século, Pedro Gonçalves e Tó Trips estavam em paralelos distintos da música independente, um no jazz e outro no rock. Cruzaram-se no final de um concerto do músico Howe Gelb, em Lisboa, e pouco depois estavam a ensaiar.

Em 2003 gravaram uma música, "Paredes Ambience", para uma compilação dedicada a Carlos Paredes e perceberam que tinham afinidades. O disco de estreia chegou em 2004.

Ao longo da carreira, a banda gravou os discos "Vol. I" (2004), "Vol. II - Quando a Alma não é Pequena" (2006), "Guitars From Nothing" (2007), "Lusitânia Playboys" (2008), "Lisboa Mulata" (2011), "A Bunch of Meninos" (2014), "Dead Combo e as Cordas da Má Fama" (2016) e "Odeon Hotel" (2018).

Os Dead Combo gravaram ainda dois álbuns ao vivo - "Live Hot Clube" (2009) e "Live at Teatro São Luiz" (2014).

No Spotify, a banda soma cerca de 43 mil ouvintes mensais. "Esse Olhar Que Era Só Teu", "Lisboa Mulata", "Anadamastor", "Cuba 1970" e "Deus Que Me Dê Grana" são os temas mais ouvidos no serviço de streaming.

De acordo com o top das cidades de origem dos ouvintes dos Dead Combo no Spotify, além de Lisboa e Porto, o grupo conta com seguidores fiéis em Istambul, Amesterdão e Ankara