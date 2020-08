O ator Reni Santoni, que participou na série "Seinfeld" e no filme "Cobra - O Braço Forte da Lei", morreu no passado sábado, dia 1 de agosto, aos 81 anos. De acordo com o Hollywood Reporter, o ator estava internado e sofria de vários problemas de saúde.

A notícia da morte de Reni Santoni foi confirmada pelo produtor e argumentista Tracy Newman.

Na série "Seinfeld", o ator interpretou Poppie, o dono de uma pizzaria. Já no cinema, Reni Santoni participou em filmes como "A Fúria da Razão", "Bad Boys" ou "28 Dias".