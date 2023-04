As acusações contra o ator norte-americano Alec Baldwin pelo disparo fatal na rodagem no estado do Novo México do filme "Rust" em 2021, serão retiradas, disseram os seus advogados esta quinta-feira.

"Congratulamo-nos com a decisão de encerrar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos factos e circunstâncias deste trágico acidente", disseram Luke Nikas e Alex Spiro num comunicado enviado à France-Presse.

A decisão surge após terem sido nomeados dois novos procuradores especiais no final de março para supervisionar as acusações criminais no caso.

Segundo fontes da imprensa norte-americana, Kari Morrissey e Jason Lewis deverão apresentar à justiça nas próximas horas a moção para retirar a acusação "without prejudice", um termo jurídico no sistema americano vindo do latim "salvis iuribus" que permite às autoridades continuar a investigar o que se passou e voltar a apresentar um caso contra o ator no futuro.

Já as acusações contra a armeira Hannah Gutierrez-Reed devem manter-se e ser analisadas numa audiência preliminar prevista para começar a 3 de maio para determinar se há evidências suficientes para avançar para julgamento, à qual o ator e os seus advogados já não terão de comparecer.

Este é o mais recente revés para o Ministério Público desde que Mary Carmack-Altwies, a procuradora distrital do condado de Santa Fé, decidiu avançar a 30 de janeiro com duas acusações de homicídio involuntário cada contra Gutierrez-Reed e Baldwin relacionadas com o incidente a 21 de outubro de 2021, quando o ator durante um ensaio disparou uma arma que devia contar munição falsa, ou seja, sem pólvora, mas cujo projétil muito real matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e feriu o realizador Joel Souza.

A primeira acusação acarretava uma pena até 18 meses de prisão e multa de cinco mil dólares, mas a segunda, com uma circunstância agravante, tinha a pena mais grave: além de ser um crime punível com até 18 meses de prisão e multa até cinco mil dólares, exigia que se fizesse prova que houve mais do que simples negligência envolvida numa morte e estando em causa uma arma de fogo, estava sujeita a uma sentença obrigatória de cinco anos de prisão se fossem considerados culpados.

Na altura, Baldwin e Gutierrez-Reed declararam-se inocentes, mas a segunda acusação foi retirada três semanas depois depois de ter sido contestada pelos advogados do ator por se basear numa lei do Novo México que não estava em vigor na época da tragédia.

A seguir, a própria Mary Carmack-Altwies foi forçada a renunciar do caso em março depois de os advogados do ator avançarem com uma ação para a desqualificar por um potencial conflito de interesses, alegando que, enquanto membro da Câmara dos Representantes do Novo México, não podia exercer simultaneamente o poder legislativo e judicial.

Halyna Hutchins no centro, durante a rodagem de "Rust"

Após ser anunciada a intenção de avançar com acusações contra Baldwin, o sindicato profissional dos atores americanos (SAG-AFTRA) emitiu um comunicado contundente onde descreveu a morte de Halyna Hutchins como uma "tragédia" e ainda mais porque podia ter sido evitada, mas salientando que a acusação era "errada e desinformada" pois o que aconteceu não é “uma falha no dever ou um ato criminoso por parte de qualquer artista”.

“A alegação da procuradoria de que um ator tem o dever de garantir a operação funcional e mecânica de uma arma de fogo num set de produção é errada e desinformada”, escreveu o sindicato.

"O trabalho de um ator não é ser um especialista em armas de fogo. As armas de fogo são fornecidas para o seu uso sob a orientação de vários profissionais especializados diretamente responsáveis ​​pela operação segura e precisa dessa arma de fogo. Além disso, o empregador é sempre responsável por fornecer um ambiente de trabalho seguro em todos os momentos, incluindo a contratação e supervisão do trabalho dos profissionais treinados em armas", acrescentava o comunicado.

A organização recordou que os padrões da indústria para a segurança com armas de fogo e uso de munição vazia estão "claramente definidos" e as "diretrizes não tornam responsabilidade do executor verificar qualquer arma de fogo".

"Os artistas treinam para atuar e não é exigido ou esperado que sejam especialistas em armas ou experientes no seu uso. A indústria atribui essa responsabilidade a profissionais qualificados que supervisionam o seu uso e manuseio em todos os aspetos. Qualquer pessoa que tenha uma arma de fogo no set deve receber treino e orientação sobre o seu manuseio e uso seguro, mas todas as atividades com armas de fogo no set devem estar sob a supervisão e controlo cuidadosos do armeiro profissional e do empregador", notava.