"'Wake me up when September ends'... Bem, setembro acabou e os Green Day estão acordados", frisa a MTV em comunicado. A banda de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool vai encerrar a MTV Music Week, em Sevilha.

O grupo norte-americano vai subir ao palco do MTV World Stage Seville, na Plaza de España, a 2 de novembro. O concerto acontece no dia anterior à cerimónia dos MTV Europe Music Awards, marcada para a noite de 3 de novembro.

No que diz respeito aos nomeados aos EMAs da MTV, o destaque vai para a cantora norte-americana Ariana Grande, que lidera com sete nomeações, entre as quais as de Melhor Artista e Melhor Canção, com "Thank you, next".

Com seis nomeações cada surgem Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish.

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 3 de novembro em Sevilha, Espanha, e será transmitida pela MTV em cerca de 180 países.