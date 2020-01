Esse acordo foi prolongado em 2016 por mais seis anos, com a possibilidade de ser renovada automaticamente a partir de 2022, se não for denunciado por qualquer das partes nos seis meses antes do fim do protocolo.

No ano passado, no quadro do diferendo entre o colecionador José Berardo e os bancos credores de quase mil milhões de euros, e após declarações polémicas quando foi ouvido no parlamento, a coleção de arte foi judicialmente arrestada e o CCB é o seu fiel depositário.

Globalmente, na sequência de um processo movido pelos bancos, foram arrestadas 2200 obras de arte do colecionador.

Sobre a coleção que continua patente no CCB, o ex-diretor artístico do Museu Coleção Berardo Pedro Lapa, historiador de arte, disse no ano passado à agência Lusa que é "muito valiosa e muito importante para o país, porque reúne os desenvolvimentos artísticos no mundo ocidental, no decurso do século XX".

Entre outras, inclui obras muito raras de Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein e Piet Mondrian, "de grande valor, a par de muitas outras, que são mais comuns noutros museus, mas muito importantes para o contexto português”, de artistas como Duchamp, Picasso ou Andy Warhol.

Até agora, o ano em que o museu tinha registado mais visitantes foi em 2016, com 1.006.145 entradas, a primeira vez que ultrapassou a fasquia de um milhão.

Na sequência da renegociação do acordo entre o Estado e o colecionador e empresário José Berardo, que prolongou a instalação do museu por mais seis anos, renováveis, as entradas, gratuitas desde a inauguração, em 2007, passaram a ser pagas desde 1 de maio de 2017, mantendo o sábado como dia de entrada livre.

Em novembro de 2016, o Governo e o colecionador José Berardo assinaram uma adenda ao acordo firmado em 2006 para a criação do museu, cujo acordo terminava ao fim de dez anos.

No documento, ambas as partes concordaram em manter o museu no CCB por mais seis anos renováveis, alterando algumas normas, nomeadamente o pagamento das entradas, o apoio financeiro definido bienalmente e a atualização dos espaços ocupados pelo museu, que aumentaram desde 2006.

Desde 1 de maio de 2017 que as entradas passaram a custar cinco euros, com descontos para jovens, seniores e visitantes com mobilidade reduzida, mantendo-se a entrada gratuita aos sábados.

O Museu Coleção Berardo e o Museu de Serralves, no Porto, estão na lista dos 100 museus mais visitados do mundo, segundo as estatísticas do The Art Newspaper, publicação internacional especializada em arte.