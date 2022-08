A iniciativa visa “criar mais um instrumento para consulta, estudo e difusão pública da obra de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905)”, artista plástico que popularizou figuras como o Zé Povinho, e foi o criador das Loiças das Caldas da Rainha, onde estabeleceu a sua fábrica de cerâmica.

Bordalo Pinheiro foi também um caricaturista de figuras do seu tempo como os atores Taborda e João Anastácio Rosa, o imperador do Brasil, Pedro II, ou históricas como Luís de Camões a quem apelidou de “o Trinca-Fortes”, entre outros.

Entre os 4.000 registos bibliográficos, contam-se monografias e periódicos, alguns deles com a cópia digital integral da obra.

“A Biblioteca do Museu Bordalo Pinheiro existe desde a sua fundação, em 1916, e é especializada na obra de Rafael Bordalo Pinheiro, integrando publicações periódicas de época e obras de referência para o estudo do contexto histórico e artístico do artista, onde sobressaem temas bordalianos, o desenho humorístico, a caricatura e a cerâmica”, explica o Museu.