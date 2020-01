O programa inclui peças, entre outros, de J. D. Price, G. F. Händel, W. A. Mozart, A. Glazunov e G. Ligeti.

No dia seguinte, José Carlos Araújo apresenta “Partitas - Segunda parte do Clavier-Übung”, de Bach.

No dia 17, há um recital por Raimundo Semedo (saxofone) e Ricardo Martins (piano), e no dia seguinte concerto de Lucília São Lourenço, com o título “Fado no Meu Canto”, acompanhada pelos músicos Luís Oliveira, na guitarra portuguesa, Pedro Martins, na viola, e Nuno Lourenço, na viola baixo.