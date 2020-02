A exibição de “José Cardoso Pires - Diário de Bordo”, filme do realizador Manuel Mozos, acontece no âmbito do encerramento de uma exposição de fotografias de Nuno Correia, dedicada ao escritor, patente no Palácio Pimenta, informou o Museu de Lisboa.

Antes disso, no dia 15, decorre um debate em torno da mostra fotográfica, com a participação de Ana Cardoso Pires, filha do escritor, dos professores Fernanda Abreu e Marco Neves, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, do livreiro e editor João Pimentel, da Fábula Urbis, e de Nuno Correia, autor das fotografias.

Esta mostra, com curadoria de Carlos Carvalho, inclui fotografias de Lisboa inspiradas na obra “Lisboa, Livro de Bordo”.

“O trabalho que Nuno Correia expõe a pretexto do livro ‘Lisboa – Livro de Bordo’, de José Cardoso Pires, revela-nos um invulgar sentido cinematográfico, não repentista nem descritivo, antes pelo contrário, intimista e reflexivo que sem rejeitar o texto que o pretextou, demonstra a louvável atitude de, perante o livro de Cardoso Pires, optar pelo desenvolvimento pessoal do guião em oposição declarada à opção mais fácil e simplista que seria a ilustração”, explica o curador.

A exposição está patente até dia 1 de março, estando a sessão de encerramento marcada para o dia anterior, com a exibição do filme de Manuel Mozos e um posterior debate, com a presença do realizador, do fotógrafo e do curador da mostra.