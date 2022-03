O documentário “The Ziguais”, sobre uma banda de música que integra pessoas com autismo, estreia-se a 2 de abril, às 16:00, no Museu do Oriente, em Lisboa, acompanhado por uma comunicação do especialista em educação Peter Vermeulen.

O filme, narrado pelos protagonistas, acompanha os membros da banda - Catarina, Duarte, Micas e Nando - que, em comum, têm mais do que o diagnóstico de autismo, vivendo ligados pela linguagem universal da música que apresentam em concertos.

A exibição e a palestra, seguida de uma conversa com o público, realiza-se no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, integrado no Programa Dia AUTêntico, dinamizado pela Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA).