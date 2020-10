A exposição “Fotografia em Tempo de Emergência”, de Miguel Furtado Martins, é inaugurada no Museu do Oriente, em Lisboa, no próximo dia 23, onde ficará patente até 16 de novembro, com imagens captadas em tempos de pandemia.

"É a nova realidade, trazida pela pandemia que fez parar o mundo" e "uma vez decretado o estado de emergência, Miguel Furtado Martins, psicólogo forense de formação e apaixonado pela fotografia, viu-se confinado entre a casa e o trabalho, em circunstâncias que despertaram inevitavelmente o seu interesse por registar o que estava a viver e a ver viver", lê-se na apresentação da mostra. Miguel Furtado Martins nasceu em Lisboa há 30 anos, é licenciado em Psicologia Forense e da Exclusão Social, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), tendo realizado o seu estágio curricular no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária de Lisboa e profissional na Associação para Serviços de Apoio Social, onde atualmente exerce funções. A fotografia, segundo o museu, "surge-lhe como meio privilegiado de expressar e comunicar".