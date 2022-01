Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquela estrutura adiantou que no dia 5 de fevereiro, às 21h30, será apresentado um espetáculo de dança pela Companhia Paulo Ribeiro.

“'Vamos reencontrar a festa. Vamos reencontrar o corpo. Vamos continuar a dançar'. É este o ponto de partida para a última criação do coreógrafo Paulo Ribeiro”, acrescentou o Teatro Municipal.

Já em 10 de fevereiro, a Sonoscopia apresenta “Gestos Invisíveis”, um concerto de eletrónica que está integrado no Festival Y, organizado pela Quarta Parede.

Segundo a informação, trata-se de “um concerto em que a eletrónica digital do duo Miguel Carvalhais e Pedro Tudela (também conhecido por @c) encontra os instrumentos percussivos customizados de Gustavo Costa e a luz e vídeo em tempo real de Rodrigo Carvalho”.

“Lições de Voo”, do Teatro de Marionetes do Porto, é um espetáculo dirigido a famílias com crianças maiores de 3 anos sobre a poética do ar, dos sonhos e do voo, num lugar especial onde cada um pode experimentar a leveza do corpo, a suspensão e a emoção de descolagem.

“Lições de Voo” sobe ao palco no dia 12 de fevereiro, às 16h00.

No dia 19 de fevereiro, às 21h30, será apresentado “Textures & Lines”, concerto do grupo Drumming GP.

“Neste concerto, juntam-se ao Drumming GP, grupo de percussão, Joana Gama, ao piano, Luís Fernandes, na música eletrónica, e Pedro Maia, com vídeo manipulado em tempo real”.

O último espetáculo do mês no TMC tem lugar no dia 26 de fevereiro, às 21h30, e leva à Covilhã a Orquestra de Malabares, da companhia espanhola Pistacatro, acompanhada pela Banda da Covilhã.

Em conjunto, apresentam um espetáculo de música e circo para toda a família, em que se reúnem em palco seis malabaristas e músicos locais.