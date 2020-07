Na sexta-feira, dia 17 de julho, às 21h00, a sala recebe o espetáculo de stand up comedy de Rúben Branco. "Estranhos tempos levam a estranhos pensamentos, e estranhos pensamentos levam a um novo espetáculo de comédia como este. Rúben Branco, um dos nomes da nova geração de stand-up comedians, depois de esgotar algumas das principais salas do país coloca-se em palco a caminhar por novos terrenos, onde o público muitas vezes, mais do que ver a viagem, torna-se no caminho", frisa a promotora em comunicado.

Já no sábado, dia 18 de Julho, LEIDE sobe ao palco do Centro Cultural da Malaposta. "Tendo os clássicos das divas como inspiração, Leide apresenta os seus pensamentos, medos e amores mais íntimos ao sabor de um R&B encorpado e cheio, sempre denunciando as suas origens do Soul e Pop. Leide produz, escreve e compõe. A sua jornada só agora começou", explica a organização.