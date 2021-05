"Higher Power", o novo single dos Coldplay, abre esta semana a playlist do SAPO Mag. A banda britânica revelou a nova canção, produzida por Max Martin, esta sexta-feira, dia 7 de maio. Para o lançamento, os músicos juntaram-se numa "vídeo-chamada extraterrestre com o astronauta francês da Agência Espacial Europeia (ESA), Thomas Pesquet, que está atualmente a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS)".



A playlist segue depois com "Ama Sofre Chora", o novo single de Pabllo Vittar. Lançada esta sexta-feira, a canção da artista brasileira rapidamente conquistou as redes sociais e tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter Brasil. Já em Portugal, na rede social, o destaque foi para " i n t e r l u d e", de J. Cole.

Esta semana, quase quatro décadas depois do lançamento, Lena d'Água revelou uma nova versão de "Robot". Os músicos Sérgio Nascimento, Francisca Cortesão, Mariana Ricardo, João Correia, Luís Nunes e António Vasconcelos Dias participam na nova versão da canção.

Na playlist Música Nova às Sextas poderá ainda ouvir os novos singles de Sufjan Stevens, J Balvin, HEALTH com Nine Inch Nails, Jimmy P, Maluma, Carolina Deslandes, HMB & Rui Veloso, Rogg, Fábia Rebordão ou Rodrigo Amarante.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #65

Coldplay - Higher Power

Pabllo Vittar - Ama Sofre Chora

Lena d’Água - Robot

J. Cole - i n t e r l u d e

HEALTH x Nine Inch Nails - Isn't Everyone

Don Toliver - What You Need

Trippie Redd - Miss The Rage (feat. Playboi Carti)

Saweetie - Fast (Motion)

Conan Gray - Astronomy

P!nk - All I Know So Far

Alok - It Don’t Matter - Spotify Singles

J Balvin - 7 De Mayo

JP Saxe - Like That

Gracie Abrams - Mess It Up

Russ - Small Talk

Powfu - the long way home (feat. Sarcastic Sounds & Sara Kays)

Rag'n'Bone Man - Talking to Myself

Joshua Bassett - Feel Something

Cheat Codes - Lean On Me

Cuco - Forevermore

Avery Anna - Can't Miss You Anymore

boyband - by myself

Micro TDH - El Tren

patchymate - Mirages

Mac Wetha - REM

joan - so good

19&YOU - Adrenaline

KALI - Too Tired

Ozuna - Tiempo

Maluma - Vamo' a Gozárnola

Jimmy P - Heartbreak

Carolina Deslandes - São Rosas

Rony Fuego - Mãe

David Guetta - Get Together

Branko - CTG

xtinto - Android

LEFT. - Cleopatra

HMB - Lembra-Te de Mim

Rogg - Anel

Cíntia - Smoke

Fábia Rebordão - Má Onda

Joana Almeirante - Mera ilusão

Imanbek - Baddest

Euclides - Morto-Vivo

Manuel Guerra - Sem Medo

Suave - Dois Manos a Bailar feat. Alex D'Alva Teixeira & Fred

The Black Keys - Going Down South

Weezer - All the Good Ones

Palazzi - Tal e Qual

João Couto - Massa do Meio-Dia

O Príncipe - Corre-me no Sangue

Gonçalo Bilé - Traço

Lázaro - Fogo de Artifício

Little Simz - Woman

Alfie Templeman - Wait, I Lied

Yonaka- Call Me a Saint

dodie - Special Girl

ABSOLUTE. - Convalesce (feat. REGALJASON)

Carol Biazin - Tentação

Macaco - Eu Quero Tudo

Rodrigo Amarante - Maré

Karol Conká - Dilúvio

Renno - A Culpa é Dela

y.azz x b-mywingz - These Days

iann dior - shots in the dark (with Trippie Redd)

John Waters - Prayer to Pasolini (Pt. 1)

OQ? - Endless Way

Neon Soho - Fear Dear (Radio Edit)

Kings of Convenience - Rocky Trail

Julia Stone - Sixty Summers

PZ - Podia Ser

Cláudia Correia - Pergunta ao Tempo

Lucinda Chua - An Avalanche

Hard Feelings - Holding On Too Long

Nap Eyes - When I Come Around

Dmkz - Dark Room

Liars - Sekwar

Paulo Novaes - Travo

Jónsi - Aleppo

Dawn Richard - Nostalgia

Róisín Murphy - Kingdom of Machines

girl in red - You Stupid Bitch

Royal Blood - Million and One

Birdy - Voyager

Sufjan Stevens - Lamentation V

Isaiah Rashad - Lay Wit Ya (feat. Duke Deuce)

No Joy - Teenager - From Heaven (Deftones cover)

Jessie Ware - Please

Boys Noize - All I Want (feat. Jake Shears)

MAN ON MAN - Beach House

Paupière - New Balance

Hooverphonic - One Big Lie

Iceage - High & Hurt

Modest Mouse - We Are Between

Wavves - Help is on the Way

Tom Morello - Weather Strike

Warpaint - Lilys - HBO ‘Made For Love’ Cut

Garbage - No Gods No Masters

Bobby Gillespie & Jehnny Beth - Chase It Down