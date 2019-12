Na última sexta-feira de 2019, dia 27 de dezembro, não são muitas as novidades para acrescentar à sua playlist - nos últimos dia do ano, os artistas também preferem fazer uma pausa para recarregar energias. Ainda assim, há mais de 20 temas novos para ouvir e partilhar.

Esta semana, Travis Scott é o principal destaque da playlist do SAPO Mag. O artista revelou esta sexta-feira, dia 27, um novo álbum, "JACKBOYS", que conta com a participação de Sheck Wes, Don Toliver, Quavo, Offset, Rosalía e Lil Baby.

No início da semana, Ariana Grande também partilhou com os fãs o seu novo álbum ("k bye for now"), gravado ao vivo durante a sua digressão mundial. "Nasa (live)" é o single do disco e um dos destaques da quinta edição da rubrica "Música Nova às Sextas".

Bring Me the Horizon, DJ Snake, Joe Jackson, Zeed, o português Luís Severo e o brasileiro Tiago Iorc também estão em destaque na playlist do SAPO Mag.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe as novidades musicais da semana. Uma playlist para ouvir, guardar e partilhar com os amigos. Siga aqui.