Mais uma sexta-feira, mais uma playlist repleta de músicas frescas. Esta semana, o grande destaque é o novo single de Lady Gaga com Ariana Grande, sendo a primeira colaboração entre as duas artistas. "Rain On Me" é o segundo single do próximo álbum ("Chromatica"), da cantora de "Poker Face" e que será lançado no dia 29 de maio.

Esta semana, os The 1975 também partilharam com os fãs o novo álbum "Notes On A Conditional Form". "Tonight (I Wish I Was Your Boy)" é um dos novos singles da banda de Matty Healy, George Daniel, Ross MacDonald e Adam Hann.

Esta sexta-feira, 22 de maio, Silva também editou o álbum "Ao Vivo em Lisboa", gravado durante a sua última digressão em Portugal. Com o registo dos espectáculos na capital portuguesa, o projecto apresenta 16 faixas que incluem composições autorais e alguns clássicos da MPB e do samba.

Sia também revelou esta semana um novo single, "Together", que fará parte do seu próximo álbum e filme intitulado "Music".

Na playlist Música Nova às Sextas, do SAPO Mag, poderá também ouvir os novos temas de Agir, Blaya, Ellie Goulding, Tove Lo, Jimmy P, Trista, Silva, Green Day ou dos Clã, que editaram um novo álbum esta sexta-feira, dia 22 de maio.