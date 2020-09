Demi Lovato e Marshmello juntaram-se para o tema "OK Not To Be OK", que abre esta semana a playlist do SAPO Mag. O single dos dois artistas foi lançado no âmbito de uma campanha de prevenção ao suicídio, do projeto Hope For The Day.

Esta sexta-feira, James Blake partilhou também nos serviços de streaming "Godspeed", uma versão do tema original de Frank Ocean. Este ano, o músico lançou ainda os singles "You're Too Precious" e "Are You Even Real?".

Com mais de dois mil milhões de reproduções nas suas anteriores colaborações, David Guetta e Sia revelaram esta semana o seu novo single, “Let’s Love”, através da Warner Records. "O novo hino começa com a bonita voz de Sia, antes de um groove absolutamente irresistível assumir o destaque", frisa a editora em comunicado.

Esta semana, o músico Bruce Springsteen anunciou a edição de um novo álbum, no próximo dia 23 de outubro, gravado com a E-Street Band, que terá por título "Letter To You". O anúncio do lançamento do disco, através da editora Sony Music internacional, foi acompanhado da divulgação do seu primeiro tema, "Letter to You", que dá nome ao álbum.

Por Porutgal, Soraia Ramos & Calema, B Fachada, Átoa e Blaya & MC Fioti são alguns dos artistas que lançaram novos singles esta semana. Na playlist do SAPO Mag poderá ainda ouvir novos temas de Janelle Monáe, The Vamps, B.oB., Alok, Tom Walker, Gorillaz, Of Monsters and Men, entre outros.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.