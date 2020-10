Música Nova Às Sextas: das novidades de Shawn Mendes à volta ao mundo com os Queen + Adam Lambert

Novo mês, novas canções para a sua playlist. Esta sexta-feira, dia 2 de outubro, há novidades para todos os gostos - de Shawn Mendes aos Queen + Adam Lambert, pode ouvir tudo em Música Nova Às Sextas, do a playlist semanal do SAPO Mag no Spotify.

"Wonder", o novo single de Shawn Mendes, abre a lista e é o primeiro avanço do próximo álbum do jovem cantor. Esta semana, o artista lusodescendente anunciou nas redes sociais que irá lançar o novo disco no dia 4 de dezembro - uma prenda de Natal antecipada para os fãs da estrela pop.

"Parece que uma parte de mim foi escrita num papel e gravada numa música. Tentei ser tão real e honesto como sempre", contou o cantor, acrescentando que desejava fazer "este álbum há muito tempo".

Esta sexta-feira, os Queen + Adam Lambert também revelaram o seu primeiro álbum ao vivo. O disco apresenta uma compilação com destaques de mais de 200 concertos selecionados pelos membros do projeto. "Temos mais de sete anos de gravações em áudio e vídeo. Por isso, estou muito feliz por termos encontrado um lugar para os juntar", frisou Adam Lambert em entrevista ao SAPO Mag - leia aqui.

Na playlist Música Nova Às Sextas pode ouvir um dos temas de "Live Around the World", gravado no Rock in Rio Lisboa, em 2016.

Mas há mais novos singles para ouvir: os novos temas de Nuno Ribeiro, Tim, Lhast, Demi Lovato, Dua Lipa, Bon Jovi, Halsey, JoJo, Slow J ou Kodaline também fazem parte da playlist semanal do SAPO Mag.