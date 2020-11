Quer renovar a sua playlist para passar o fim de semana (de chuva) no conforto do lar? Tal como é habitual, o SAPO Mag junta numa única lista de reprodução os novos singles da semana.

Esta sexta-feira, dia 6 de novembro, Música Nova Às Sextas abre com "Quem Te Dera", o novo single de Ana Malhoa e que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Os elogios ao novo tema, que conta com a colaboração de Benji Price, e Mike El Nite, têm-se multiplicado.

A playlist segue com "Real Groove", de Kylie Minogue. A canção faz parte do novo disco da artista, "DISCO", editado esta sexta-feira, dia 6 de novembro.

Diogo Piçarra & Vitor Kley, Dino d'Santiago, Little Mix, The Offspring, System Of A Down, James Vincent McMorrow, Birdy e Miley Cyrus também têm novos singles.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova às Sextas #46:

Ana Malhoa - Quem Te Dera

Kylie Minogue - Real Groove

Diogo Piçarra & Vitor Kley - Nada É Para Sempre

Jimmy P - Iron Mike

Dino d'Santiago - My Lover

Capitão Fausto - Mil e Vinte

Little Mix - Confetti

Mário Laginha - La Graziela

Pedro Gonçalves - 31/10

Mundo Segundo - Deixar de Ser

The Offspring - Christmas (Baby Please Come Home)

Projota - Vale Das Sombras

Maluma - Hawái - Remix

24kGoldn - Mood (Remix) feat. Justin Bieber, J Balvin & iann dior

Swae Lee - Krabby Step (with Tyga & Lil Mosey) - Music From "Sponge On The Run" Movie

André Seravat - Em Ti

BENEE - Happen To Me

Paloma Mami - For Ya

System Of A Down - Protect The Land

RAYE - Love Of Your Life

Mae Muller - dependent

Giggs - Buff Baddies

Jade Bird - Headstart

James Vincent McMorrow - Gone

Abra Cadabra - Spin This Coupe

Miley Cyrus - Midnight Sky (Edge of Midnight) (feat. Stevie Nicks)

Birdy - Just Like A River Does

Novo Amor - Birdcage

Ólafur Arnalds - The Bottom Line

Cheat Codes - Washed Up

Be Charlotte - Back to Life

Ninety's Story - Home

Colleen Orender - Creatures of the Night

Linn da Quebrada - mate & morra