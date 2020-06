Esta semana, a playlist Música Nova Às Sextas, do SAPO Mag, é uma grande salada de frutas (ou uma mixórdia) de estilos e género. A lista semanal abre com o novo single de Bispo, "Sem Limite", e segue com "Não Demora", Tay, jovem artista português que promete dar que falar.

Depois de "Honey", um dos maiores sucessos do último ano, e de "Coming Back", Noble apresenta um novo single. "One More Time 2.0" foi lançada esta sexta-feira, dia 5 de junho, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming.

Do outro lado do Atlântico, Tiago Iorc dá-nos música com o seu novo single, "Você pra sempre em mim" - o músico criou a canção em 2007, mas só a partilhou com os fãs esta semana.

Paulo Gonzo, Two Door Cinema Club e Hinds também têm canções novas.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias.