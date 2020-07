Música Nova às Sextas: quando sobe a temperatura, há canções para fazer mexer (com a ajuda de Tina Turner)

Tina Turner abre esta sexta-feira, dia 17 de julho, a playlist semanal do SAPO Mag. A cantora fez uma pausa na sua "reforma" e juntou-se ao DJ e produtor Kygo para uma nova versão do clássico "What's Love Got to Do With It", que promete convidar todos a dançar.

Noutro género, mas para continuar a dançar, chegou também esta semana "Popstar", novo tema que junta Drake e DJ Khaled. O tema fará parte do próximo álbum do DJ e produtor.

Troye Sivan, Anne-Marie & Doja Cat, beabadoobee, Bush, Zedd e os BTS também revelaram novos singles esta semana. Já Ellie Goulding editou esta sexta-feira o seu novo álbum ("Brightest Blue"), que conta com o single "Love I'm Given".

Por Portugal, Sam The Kid, Rita Guerra, Os NOVA, Murais, Salvador e os SLR partilharam novas canções durante a semana. Do país vizinho, chegam também novos temas de Antonio José ou Valentino.