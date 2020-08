Esta sexta-feira, dia 21 de agosto, o novo single dos BTS abre a playlist semanal do SAPO Mag. "Dynamite", primeira canção totalmente em inglês do grupo de k-pop, foi lançada nos serviços de streaming e rapidamente se tornou no tema mais comentado no Twitter em todo o mundo.

Além dos BTS, Maluma também conquistou as redes sociais esta sexta-feira. A estrela do reggaeton lançou, sem aviso prévio, o disco "Papi Juancho", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Esta sexta-feira, Sérgio Godinho também lançou um novo single. "O Novo Normal" conta com a colaboração de Samuel Úria e Nuno Rafael. "E de repente, algo acontece que muda as nossas vidas. Parecia uma ventania longínqua, mas agora sopra no meio de nós, confundindo-nos e pondo-nos em frente de uma nova realidade. Um novo normal, uma visão distorcida e perturbadora das nossas certezas. 'Nunca nada vai ser nunca igual'. Foi num breve fresco que retratei essa intensa realidade, no tempo de uma canção, 'O novo normal'. Um retrato conciso também, setas ao alvo. Foi bom criar de novo, embora desta vez por motivos cruéis. Mas cria-se ao olhar para dentro e ao olhar para fora, na paz e na guerra, no hoje e num qualquer amanhã", confessou o músico.

A playlist semanal do SAPO Mag incluiu ainda os novos lançamentos de Katy Perry, Troye Sivan, The Killers, Júlio Resende, entre outros.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.