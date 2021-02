Todos os meses, o SAPO Mag escolhe as 15 das melhores canções editadas e que fizeram parte da rubrica Música Nova Às Sextas. A playlist de janeiro abre com drivers license, de Olivia Rodrigo - editado a 8 de janeiro, o tema registou o maior pico de reproduções diários na história do Spotify nos Estados Unidos, com 6,1 milhões de streams, ultrapassando quatro recordes de Drake.

A lista segue com o novo tema da britânica Celeste, uma das novas estrelas da música de 2020 - a pandemia atrasou os planos da artista, mas 2021 será certamente o ano em que se irá apresentar ao mundo. "Some Goodbyes Come With Hellos" é uma das canções do álbum de estreia, que chegou na passada sexta-feira, dia 29 de janeiro.

Em janeiro, portuguesa Rita Sanches também surpreendeu como seu primeiro single original. Um ano depois de ter vencido o "The Voice Portugal", a cantora revelou "Fala-me De Ti" e promete novidades para os próximos meses - veja aqui a entrevista ao SAPO Mag.

Arlo Parks com "Hope", Lana Del Rey com "Chemtrails Over The Country Club", os Royal Blood com "Trouble’s Coming", ou os Moonspell com "All or Nothing" também fazem parte da playlist do SAPO Mag. Syro, Years & Years, Zeeba & Mallu Magalhães, Weezer, Rat Tally, Isak Danielson, benny blanco e y.azz também se destacaram em janeiro.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

As melhores canções de janeiro

Olivia Rodrigo - drivers license

Celeste - Some Goodbyes Come With Hellos

Arlo Parks - Hope

Rita Sanches - Fala-me De Ti

Years & Years - It's A Sin

SYRO - Casa

Zeeba & Mallu Magalhães - Só Pensando Em Você

Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club

Royal Blood - Trouble’s Coming

Weezer - All My Favorite Songs

Rat Tally - Shrug

Isak Danielson - Face My Fears

benny blanco - You (with Marshmello & Vance Joy)

y.azz - Too Far

Moonspell - All or Nothing