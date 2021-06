O músico António Zambujo é o primeiro de dez artistas a atuarem no ciclo de concertos Lusco-Fusco, que decorrerá a partir do dia 26 no terraço do Capitólio, em Lisboa, foi hoje anunciado.

De acordo com a promotora do ciclo, Sons em Trânsito, os concertos decorrerão sempre às 20h00, "respeitando todas as regras estipuladas pela Direção-Geral da Saúde", na fase atual da pandemia. O Lusco-Fusco estender-se-á até 25 de julho, sempre aos fins de semana, e contará com atuações de alguns dos artistas agenciados pela Sons em Trânsito, entre pop, fado e jazz, com alguns a estrearem repertório em palco. Depois de António Zambujo, que estará a solo a apresentar o recente álbum "António Zambujo Voz e Violão", atuará Matay (dia 27). Em julho, estão previstos concertos de Gisela João (dia 3), Tiago Nacarato (dia 4), D.A.M.A (dia 10), Elisa Rodrigues (dia 11), Agir (dia 17) e Irma (dia 18). Os dois últimos concertos, a 24 e 25 de julho, ficarão por conta, respetivamente, de Carolina Deslandes e de Rita Redshoes, que prepara novo álbum para setembro.