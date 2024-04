"Abril Mudanças 1000", musical que cruza realidade e a ficção, "entre as imagens históricas e a história de um menino que viveu o dia 25 de Abril de 1974", estreou-se no passado dia 6 de abril e vai estar em cena até ao dia 2 de junho no Teatro Independente de Oeiras (TIO).

A peça conta com Gonçalo Lima, Beatriz Cadete, Debbie Monteiro, João Pedro Santos, Miguel Migueis, Rodrigo Balseiro e Salvado Morgado no elenco. "Abril Mudanças 1000" tem texto de Pedro Almeida Ribeiro e encenação de Carlos d ́Almeida Ribeiro.

"Um musical onde as memórias são quem mais ordena e onde fica a certeza de que nada é adquirido para sempre e que por muito finas e transparentes que sejam as barreiras que nos queiram impor de forma a cercear a Liberdade e a Democracia, só há uma forma de lidar com elas, recusá-las destruindo-as", resume a sinopse.

Para Pedro Almeida Ribeiro, o "musical pretende ser o começo de conversas entre pessoas, entre pais e filhos, avós e netos, entre amigos, entre conhecidos porque a Liberdade também se constrói de diálogos livres onde as histórias que a História tem tenham tempo para serem conhecidas e assim se eternizarem".