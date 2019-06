A 17.ª edição dos Independent Music Awards, realizados no sábado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, teve, no total, quatro portugueses nomeados em diferentes categorias.

André Barros, compositor e pianista, foi nomeado este ano para dois prémios que distinguem melhor canção independente usada em campanhas publicitárias e melhor canção em filmes/tv/jogo.

O álbum de jazz “Trapézio”, da cantora Susana China, foi nomeado em duas categorias: melhor álbum de jazz com voz – que distingue o intérprete – e melhor arte/fotografia de álbum, que poderia distinguir a designer Mariana Seiça.

O prémio de melhor álbum de jazz com voz foi para Camille Thurman, com “Waiting for the Sunrise” e o vencedor de melhor arte/fotografia de álbum foi Cody Blocker.