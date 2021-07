“Dono de uma carreira longa, no Brasil, Tiago Araripe festeja a estreia oficial da sua música em Portugal, onde vive desde 2018” com a edição de “Terramarear” no dia 26 de julho, refere o agenciamento do artista num comunicado hoje divulgado.

“‘Terramarear’ nasce como um retrato do meu historial de quase 40 anos como músico, mas também do meu recomeço português. É o primeiro com lançamento em simultâneo no Brasil e em Portugal, respetivamente, o país em que nasci e o que me acolhe”, afirmou o artista, citado no comunicado.

O historial a que o músico se refere “são dois álbuns em nome próprio – além de ‘Cabelos de Sansão’ (1982 e 2008), há ‘Baião de Nós’ (2012) – e o trabalho com brasileiros ilustres, como Tom Zé e o poeta Décio Pignatari”.