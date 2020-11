Em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova explica que o projeto "Casinha da Música" foi criado pelos músicos Joaquim Martins e Eduardo Lopes, e que a iniciativa é a mais recente proposta dirigida a crianças e jovens para aprender a tocar um instrumento musical.

"As aulas funcionam num espaço cedido pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, no recinto da Feira Raiana. Semanalmente, um grupo de crianças - por agora apenas quatro para cumprir as medidas de segurança - vão aprendendo os primeiros acordes em violas cedidas pela autarquia", lê-se na nota.

Eduardo Lopes e Joaquim Martins são dois músicos com percursos ligados a bandas idanhenses, como os União Portuguesa e os Moços do Adro.

Citado na nota, Joaquim Martins explica que "o projeto nasceu do desafio feito por uma mãe com um filho que gostava de aprender a tocar viola”.

Já o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, entende que este novo projeto está alinhado com a estratégia de Idanha-a-Nova enquanto Cidade Criativa da UNESCO na área da Música.

"A música enriquece a nossa vida, ajuda-nos a sermos melhores cidadãos, independentemente de seguirmos ou não uma carreira musical. Auxilia-nos nos estudos, no trabalho, na vida. Espero que usufruam destas aulas e que tirem bom partido desta oportunidade", conclui.

O município de Idanha-a-Nova apoia a "Casinha da Música" com a cedência do espaço para as aulas e de violas e os respetivos acessórios.

No futuro, os dois músicos têm como objetivo estabelecer uma parceria com a Filarmónica Idanhense e alargar a oferta para a aprendizagem de bateria, baixo e guitarra elétrica.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) revalidou em setembro a presença de Idanha-a-Nova como membro da Rede de Cidades Criativas no âmbito da música.