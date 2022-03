No dia 13 de março, o palco do o Auditório CCOP - Círculo Católico De Operários Do Porto recebe um concerto solidário de artistas ucranianos. "No dia 13 de março, levamos ao palco do CCOP um concerto solidário só com artistas ucranianos para, juntos, erguermos a voz pela Paz", frisa a organização nas redes sociais.

O espetáculo vai contar com atuações de Nataliya Stepanska (cantora), Andriy Stepansky (violino), Elena Sokolovska (viola d'arco), Oksana Svets (violoncelo) e Eugenia Chvets (piano).

Os bilhetes estão à venda por cinco euros e a totalidade do valor reverterá integralmente para ajudar as famílias dos artistas. As reservas devem ser feitas via telemóvel (916 400 169) ou e-mail (cafeconcertoaovivo@gmail.com).

"Mais do que uma forma de ajudarmos e aproximarmos os artistas das suas famílias (apesar dos mais de 4.000km que os separam), esta é a homenagem do Café Concerto à Ucrânia e à resiliência de uma nação que perante a adversidade tem mostrado a fibra de que são feitos os verdadeiros heróis", frisa a organização.