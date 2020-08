Mariah Carey arrancou as comemorações dos seus 30 anos de carreira com a iniciativa "Every Friday" - todas as sextas-feiras, a artista revela uma novidade. Mas esta semana, a surpresa chegou antecipadamente: esta terça-feira, dia 18 de agosto, a artista revelou que irá lançar um novo álbum.

"The Rarities", disco que vai juntar temas antigos e inéditos, será lançado a 2 de outubro nos serviços de streaming de música. Um dos singles do projeto será "Save the Day", tema em parceria com Lauryn Hill que nunca chegou a ser revelado ao público.

"Esta é para vocês, meus fãs. É para nos celebrar e agradecer por estes anos de puro amor e apoio", escreveu Mariah no Twitter.